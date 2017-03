La limpieza de alfombra es lo más importante para el hogar ya que ahí juegan los niños y es un lugar de confort, es muy importante tenerlo bien higienizado para que los niños o usted mismo no tenga ninguna enfermedad ya que las alfombras suelen acumular cantidad de polvo, también suelen mancharse y por una cuestión de estética es importante limpiarlas, si usted está pensando en contratar a una empresas de limpieza de alfombras tiene que tener en cuenta también los servicios que te brinda dicha empresa limpieza de alfombras con inyección y aspiración cepillado de las fibras, y la desinfección de alfombras usando químicos que no dañan la salud, y dejan un aroma agradable para el hogar, debe tener en cuenta también que las empresas trabajando con un liquido industrial ya que no es el mismo liquido que usted podrá comprar en supermercados o en una casa de artículos de limpieza, tenga en cuenta también, que se lleva acabo materiales de limpieza como trapos cepillos aspiradora, también tengamos en cuenta el tiempo que lleva aspirar, hay que tener en cuenta también el tiempo que la empresa lleva funcionando y si es una empresa de confianza, por otro lado está el transporte ya que se necesita un espacio físico para poder trasladar la aspiradora trapos cepillos etc.

Hay que tener en cuenta que mas allá de la empresa, tiene mucho que ver el trabajo que usted elija que hagan en su casa, no es lo mismo un lavado de limpieza de alfombra en seco que un trabajo con maquinas que implica el extraer agua, o el lavado de alfombra, y el último factor que usted debe tener en cuenta es el lugar físico que tenga en su casa o la cantidad de habitaciones que allá que limpiar.

